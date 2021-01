Catella Fonds kauft Wohnanlage „Project Twin“ in Amsterdam von Heitman

Catella Investment Management Benelux (CIMB) und Catella Residential Investment Management (CRIM) haben im Auftrag eines institutionellen CRIM-Mandats die Wohnanlage „Project Twin“ in Amsterdamer Stadtviertel Osdorp von Heitman erworben.

