Catella-Fonds erwirbt Projektentwicklung von Elithis in Le Havre

Der Catella Elithis Energy Positive Fond hat 76 Wohnungen in einer Projektentwicklung im französischen Le Havre für 19 Mio. Euro erworben. Der CEEPF ist das weltweit erste Immobilien-Investmentvehikel, das sich ausschließlich auf Wohnanlagen konzentriert, die mehr Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, als Gebäude und Mieter verbrauchen. Der CEEPF wird von Catella Residential Investment Management verwaltet.

.

Das innovative und „energiepositive“ Wohngebäude in Le Havre wurde von der Elithis Groupe zu Standardbaukosten entwickelt und soll Mitte 2025 fertiggestellt werden. Es wird das erste Projekt sein, das der Fonds im Rahmen der strengeren französischen Umweltbauverordnung RE2020 realisiert, die im Januar 2022 in Kraft getreten ist. Die neue Bauordnung erweitert die bisherigen Vorschriften um dynamische Lebenszykluskriterien für den bei Neubauprojekten zulässigen Embodied Carbon und legt Grenzwerte für den Energieverbrauch im Betrieb oder beim Einzug der Mieter fest.



Nach Angaben des französischen Ministry of Ecological Transition entfallen auf den Immobiliensektor in Frankreich 44 % des nationalen Energieverbrauchs, noch vor dem Verkehr mit 31,3 %. Der Immobiliensektor in Frankreich stößt jährlich umgerechnet 123 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre aus, was ihn zu einem Schlüsselsektor für die Energiewende und den Kampf gegen den Klimawandel macht.



Der Elithis Tower in Le Havre sieht die Erzeugung erneuerbarer Energie durch Photovoltaikmodule auf dem Dach und an der Fassade vor. Die Mieter profitieren durch geringere oder gänzlich entfallende Nebenkosten. Das führt zu effektiv geringeren Mieten, die im Durchschnitt 5,0 % bis 10 % unter denen vergleichbarer Wohngebäude in der Nachbarschaft liegen und stärkt letztlich auch die Kaufkraft der Haushalte.



„Die energiepositiven Elithis-Tower waren bereits der europäische ESG-Goldstandard für den kohlenstoffneutralen Betrieb, dreißig Jahre vor dem EU-Ziel des Green Deal„ für 2050. Mit dem Projekt in Le Havre befassen sich Catella und Elithis nun auch mit der Minimierung von Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus unserer Projekte. Und wir sind dem Rest des Marktes bereits weit voraus, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit mit Erschwinglichkeit zu verbinden, indem wir die sehr niedrigen oder wegfallenden Energierechnungen nutzen, um den Haushaltsverbrauch unserer Mieter zu erhöhen. All dies haben wir zu Standardbaukosten erreicht“, so Xavier Jongen, Managing Director, CRIM.



Der CEEPF investiert als „dunkelgrüner“ Impact Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung von nachhaltigen Finanzprodukten in die CO2-neutralen und energieeffizienten Elithis Towers, und hat bisher in zwei Projekte in den französischen Städten Mulhouse [wir berichteten] und Le Havre investiert. Weitere Vereinbarungen wurden mit lokalen Behörden in Brest, Nancy und Bordeaux getroffen, und 25 weitere Standorte in ganz Frankreich wurden ermittelt [wir berichteten]. Im Februar erhielt der Fonds neue Kapitalzusagen in Höhe von fast 100 Mio. Euro von mehreren europäischen institutionellen Anlegern [wir berichteten].



Das Projekt befindet sich im Stadtviertel Eure von Le Havre im Stadtentwicklungsgebiet Dumont Durville, in unmittelbarer Nähe des Hafens der Stadt, und wird einen wichtigen Beitrag zum Nachhaltigkeitsprofil des neuen Viertels leisten. Das ehemalige Industriehafengebiet wird als Stadtquartier wiederbelebt, mit neuen Wohnanlagen, die von der Präsenz der Universität Le Havre profitieren, sowie einem Einkaufs- und Ausstellungszentrum. Der Standort ist 20 Minuten zu Fuß beziehungsweise zehn Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof entfernt.



Die Wohnbebauung umfasst zwei Wohntürme (den Hauptturm mit 15 Stockwerken und einen zweiten mit 4 Obergeschossen) und wird eine vielfältige Mischung von Wohnungen mit zwei, drei und vier Schlafzimmern auf 4.327 m² umfassen. Die Büroflächen mit 160 m² werden sich im Erdgeschoss des Hauptgebäudes befinden. Die künftigen Mieter profitieren von einer Gemeinschaftsfläche im 15. Stock, sowie von einer 350 m² großen Dachterrasse zwischen den beiden Türmen, einer Fahrradgarage (80 Fahrräder) sowie 48 Tiefgaragenplätzen in einem der Gebäude und 31 in einem Nachbargebäude. Die Eingangshallen für die Wohnungen werden in einem Innenhof an der Rue des Chargeurs Réunis untergebracht, der den Mietern Grünflächen und mehr Privatsphäre bietet.



Das Gebäude verfügt über ein bioklimatisches Design und bietet eine Vor-Ort-Erzeugung von erneuerbarer Energie (80 % dekarbonisierte Fernwärme und Photovoltaik) durch Photovoltaik-Paneele auf dem Dach und an der Fassade. Der Strom wird in das nationale Netz eingespeist, und die Nettoeinnahmen (nach Verwaltungskosten) werden über niedrigere Nebenkosten an die Mieter weitergegeben. Ein kollektives Eigenverbrauchsnetz, das den Nutzern die Möglichkeit gibt, den Strom lokal zu teilen, wird ebenfalls geprüft.



Der Tower wird mit hochwertigen Innenausstattungen versehen und bietet durch seine Glasscheiben außergewöhnliche Ausblicke, die auch die natürliche Beleuchtung und Belüftung maximieren werden. Eine firmeneigene „Energie-Coach-App“ hilft den Mietern, die Effizienz ihres gesamten Energieverbrauchs im Haushalt zu verwalten, und das Gebäude wird eine EPC-Effizienzbewertung der Spitzenklasse „A“ erhalten.



„Wir haben dieses Projekt als einen Leuchtturm der Innovation für die Stadt Le Havre konzipiert, bei dem nachhaltige natürliche Ressourcen wie Wasser, Luft und Licht von der Konzeption bis zur Fertigstellung die Grundlage des Projekts bilden. Das Ziel von Elithis ist die vollständige Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Förderung der vollständigen Nutzung erneuerbarer Energiequellen bei gleichzeitiger Stärkung der Kaufkraft der Haushalte“, erklärt Thierry Bievre, Präsident der Elithis Groupe.