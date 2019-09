Catella-Flaggschiff-Fonds beschafft sich 90 Millionen Euro

Catella European Residential I (CER I), der 2007 als erster institutioneller Immobilienfonds aufgelegt wurde, der speziell in Wohnimmobilien an allen europäischen Märkten investiert, hat innerhalb von nur einem Tag 90 Millionen Euro von bestehenden Investoren eingeworben. Der in Berlin ansässige Investment Advisor Catella Residential Investment Management (CRIM) plant das Kapital in neue Segmente des schnell wachsenden Wohnimmobiliensektors („Living-Sektor“) in Frankreich und Spanien zu platzieren und die geografische Reichweite des Fonds auf weitere Märkte wie Österreich auszuweiten.

.

Der Fonds ist bereits in sechs europäischen Ländern investiert und will nun weitere Seniorenund Studentenwohnungen als auch Business Apartments aufnehmen. CER I hat ein AUMGesamtvolumen von 1,3 Milliarden Euro und hat seit der Gründung vor über zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Gesamtkapitalrendite von 8,0 % erzielt.



CER I hat mit dem Erwerb eines Gebäudes mit 98 bezahlbaren, altersgerechten Wohnungen in Reigner, einem Vorort von Genf, für 17 Millionen Euro bereits einen ersten Geschäftsabschluss im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung getätigt. Diese Transaktion wurde in Zusammenarbeit mit dem in Paris ansässigen Unternehmen Bereal Investment Management durchgeführt, das auch Asset Manager des Objekts sein wird.