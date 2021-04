Catella European Residential III sammelt 185 Mio. Euro ein

Das Versorgungswerk der Ärzte in Nordrhein-Westfalen (NAEV) und zwei weitere deutsche Versorgungswerke investieren 185 Mio. Euro in den Catella European Residential III. Die Gesamtzusagen für den CER III belaufen sich nunmehr auf 475 Mio. Euro, wovon in den letzten 12 Monaten 365 Mio. Euro eingeworben wurden.

.

„Diese Zusagen sind ein großartiger Start ins Jahr und wir freuen uns über die Entscheidung dieser Investoren, sich unserem Luxembourg-Fonds anzuschließen, der aktuell in den Status eines 'Impact Fund' unter den 'Green Deal'-Vorschriften der EU übergeht. Wir erwarten, dass wir zusammen mit unserem Partner für internationale Kunden, CBRE Capital Advisors, bald die Beteiligung weiterer Investoren bekannt geben können. Mit diesen neuen Zusagen werden wir unser Portfolio mit Fokus auf das Segment der bezahlbaren Mietwohnungen weiter aufbauen. Institutionellen Investoren erkennen zunehmend die Bedeutung bezahlbare Mietwohnungen in ihre Investmentstrategien einzubinden und die wichtige ESG-Komponente im Kampf gegen den Klimawandel und soziale Ungleichheit zu integrieren.”, so Michael Fink, Managing Director der Catella Residential Investment Management (CRIM).



Es wird erwartet, dass der CER III-Fonds in den kommenden Wochen weitere 100 Millionen Euro an Transaktionen abschließen wird. Die CRIM hat zudem eine Investitionspipeline in ganz Europa von mehr als 300 Millionen Euro. Der Fonds ist nun auf dem besten Weg, sein mittelfristiges Eigenkapitalziel von 1 Milliarde Eurozu erreichen und sich als mehrere Milliarden großer, offener Spezial-AIF für europäischen Wohnimmobilienmärkte für deutsche und internationale institutionelle Investoren zu etablieren. Das nächste Closing ist für das zweite Quartal 2021 geplant. CER III wird nach der Taxonomie der „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (SFDR) der EU als “dunkelgrüner„ Impact Fund nach Artikel 9 eingestuft.



Xavier Jongen, Managing Director, CRIM, fügte hinzu: „Anfang April haben wir bekannt gegeben, dass Catellas CER III-Fonds in Frankreich das erste Objekt eines geplanten 2,0-Milliarden-Euro-Investitionsprogramms von 100 'energiepositiven' Elithis-Wohntürmen in ganz Europa erworben hat [wir berichteten]. Es stellt eine radikale Abkehr von traditionellen Mainstream-Investment-Risikomodellen dar, die vielfach für die Bewältigung der klimatischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft nicht geeignet sind, hin zum Konzept der „Anti-Fragilität“ oder der Black Swan „Tail Risk“-Investments. Dies ist ein weltweites Novum bei Immobilieninvestitionen und findet in der größten und am besten skalierbaren Anlageklasse überhaupt statt – im Wohnimmobilienmarkt, der größer ist als alle Aktien- und Rentenmärkte zusammen.“