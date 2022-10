Catella erwirbt zwei Parkhäuser in Paris für 47 Mio.

Catella Real Estate erwirbt mit den Parkhäusern Ave. Kleber im 16. Arrondissement und Marché Saint Germain im 6. Arrondissement zwei zentral gelegene, hochfrequentierte Parkhäuser im Zentrum von Paris für den Ende 2016 aufgelegten Immobilien-Spezial-AIF Catella Parken Europa. Verkäufer der Objekte ist die AG Real Estate. Der Kaufpreis für beide Parkhäuser betrug rund 47 Millionen Euro.

