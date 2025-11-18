Catella erwirbt Wohnprojekt im Berliner Weitlingkiez von Otto Wulff

Die Catella Investment Management GmbH (CIM) hat gemeinsam mit der KVG-Plattform Catella Real Estate AG (CREAG) den Ankauf eines Wohnneubaus im Weitlingkiez im Berliner Bezirk Lichtenberg abgeschlossen. Das Mehrfamilienhaus wurde für den Immobilien-Publikums-AIF Catella European Residential (CER) erworben. Verkäuferin ist die Otto Wulff Projektentwicklung GmbH.

.

Der sechsgeschossige Wohnungsneubau verfügt über 37 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 3.000 m². Die Wohnungsgrößen der Zwei- bis Vierzimmerwohnungen reichen von 55 bis 110 m². Jede Einheit verfügt über einen privaten Außenbereich in Form eines Balkons, einer Loggia oder einer Dachterrasse sowie über eine Fußbodenheizung. Zusätzlich ist jede Wohnung mit einer voll ausgestatteten Küche versehen. Im Untergeschoss befindet sich eine Tiefgarage mit 21 Pkw-Stellplätzen. Darüber hinaus bietet das Objekt 106 Fahrradabstellmöglichkeiten. Die Fertigstellung des Mehrfamilienhauses ist für Ende 2025 geplant.



Michael Keune, Geschäftsführer CIM, erläutert: „Mit dem Ankauf in Berlin-Lichtenberg investieren wir für den Catella European Residential in ein modernes, energieeffizientes Wohnprojekt in einer beliebten Berliner Kiezlage. Der Fonds setzt bewusst auf energieeffiziente Neubauten in etablierten Stadtquartieren mit hoher Wohnqualität und stabilem Mietmarktumfeld. Der Erwerb unterstreicht unsere Strategie, in dynamischen urbanen Lagen werthaltige und ESG-konforme Wohnimmobilien langfristig zu sichern.“



Das Gebäude erfüllt den Effizienzhausstandard EH 55 (auch als KfW 55 bekannt) und ist an das Fernwärmenetz angeschlossen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach deckt Teile des Energiebedarfs. Etwa die Hälfte der Wohnungen ist barrierefrei. Die Tiefgaragenstellplätze sind mit Leitungswegen für E-Ladestationen vorgerüstet.



„Das Mehrfamilienhaus überzeugt durch seine ruhige, aber zugleich gut angebundene Lage im Herzen von Lichtenberg. Der Weitlingkiez hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der begehrtesten Wohnquartiere im Osten Berlins entwickelt – geprägt von einer lebendigen Nachbarschaft, gründerzeitlicher Architektur und vielfältiger Infrastruktur. Das Projekt bietet genau die Mischung aus urbanem Umfeld und nachhaltiger Bauweise, die den Wohnstandort Berlin so attraktiv macht," sagt Benjamin Rüther, Head of Fund Management Residential bei Catella Investment Management.



Tim Obermann, Bereichsleiter Projektentwicklung Berlin bei Otto Wulff, sagt: „Der Weitlingkiez ist eines der spannendsten Quartiere im Osten Berlins – geprägt von einer gewachsenen Nachbarschaft mit hervorragender öffentlicher Infrastruktur und direkter Bahnanbindung an den Alexanderplatz. Für uns war es ein besonderes Projekt, weil wir hier modernen Wohnraum schaffen, der sich harmonisch in das Altbauumfeld aus der Gründerzeit einfügt und somit Teil der Identität des beliebten Kiezes an der Archenholdstraße wird. Barrierefreie Konzepte, sonnenreiche Südbalkone und ein wunderschöner Hof runden das Konzept ab. Wir freuen uns über den Verkauf des Projekts an Catella. Wir haben damit einen Partner, der die Qualität des Standorts und die langfristige Perspektive mindestens genauso schätzt wie wir.“