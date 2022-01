Catella erwirbt Wohn- und Gewerbeobjekt in Brüssel

Die Catella Real Estate AG erwirbt das rund 4.880 m² große Wohn- und Gewerbeobjekt in der Avenue Louise 120 und Rue de la Longue Haie 19 in Brüssel für das Individualmandat des Ende 2020 neu aufgelegten Spezialfonds AVW European Real Estate Fund. Verkäufer des Objekts ist das belgische Versicherungsunternehmen Securex.

.

Das erworbene Wohn- und Gewerbeobjekt liegt auf der Avenue Louise 120 und Rue de la Longue Haie 19 in einer beliebten Wohngegend etwas südlich des Stadtzentrums von Brüssel. Das Objekt verfügt über eine BGF von insgesamt 4.880 m², davon 3.600 m² Bürofläche, 680 m² Einzelhandelsfläche und rund 600 m² Wohnfläche, die sich auf 11 Wohneinheiten mit einer Größe zwischen 32 m² und 75 m² erstreckt. Zu dem 1978 errichteten und 2011 sowie 2019 aufwendig und vollständig renovierten Objekt gehören zudem 77 Parkplätze.



Das Objekt liegt fußläufig zum Boulevard de Waterloo, der prestigeträchtigsten Einkaufsstraße in Brüssel. Hier finden sich namhafte Designer-Geschäfte, internationale Modeketten und ein großes gastronomisches Angebot mit einer Vielzahl an Restaurants, Bars und Cafés sowie diverse kleine Nahversorger zur Deckung des täglichen Lebensbedarfs. Die Avenue Louise zählt zu einer der wichtigsten Verkehrsadern Brüssels, die die Innenstadt aus südlicher Richtung erschließt.



„Das Wohn- und Gewerbeobjekt Avenue Louise 120 passt hervorragend in das Profil des Sondervermögens“, so Fabian Pick, Portfolio Manager des AVW European Real Estate Fund „Insbesondere die renommierte Lage in einem beliebten Wohngebiet in unmittelbarer Nähe zum Brüsseler Stadtzentrum und die gelungene Mischung von Wohn- und Einzelhandelsflächen, die einen langfristigen, stabilen Cash-Flow garantiert, haben uns überzeugt. Nach unseren bereits getätigten Investments in Neusäß bei Augsburg, Essen, Köln und Barcelona wird der AVW European Real Estate Fund mit dieser Akquisition in Brüssel noch weiter geographisch diversifiziert.“