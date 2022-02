Catella erwirbt Neubau mit sozialem Nutzungsfokus in Wittenberg

Catella hat für ihren Spezial-AIF „KCD-Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung“ ein Quartier bestehend aus zwei Objekten für Menschen mit Beeinträchtigung in der Lutherstadt Wittenberg erworben. Das Quartier stellt das vierte Investment des Sondervermögens dar. Das dritte Investment hatte der Fondsmanager erst zu Beginn des Monats in Nürnberg getätigt [wir berichteten].

.

Die beiden Objekte wurden von der Pro Secur Vermögensberatung und -verwaltung verkauft, die die Grundstücke von Stadt Wittenberg in 2019 erwarb und mit der Projektierung begann. Bei den Ankaufsobjekten handelt es sich um ein rund 8.700 m² großes Grundstück An der Christuskirche 16-17 und ein rund 9.000 m² großes Grundstück in der Willy-Lohmann-Straße 4-5. Beide Grundstücke sind jeweils mit einem Wohngebäude (24 Wohneinheiten) und einem Sozialgebäude (Betreuung der Bewohner) sowie jeweils sieben Stellplätzen bebaut. Die Fertigstellung der vier Gebäude mit einer Gesamt-BGF von ca. 3.300 m² ist im vierten Quartal 2021 erfolgt. Alle Gebäude sind barrierefrei, eingeschossig und rollstuhlgerecht. Das Quartier soll Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zur Verfügung stehen und die Akzeptanz für die Belange der Menschen mit Beeinträchtigung stärken. Die Belegung der Wohneinheiten erfolgt durch den Umzug des derzeitigen Augustinuswerk-Wohnheims. Die Sozialflächen beider Liegenschaften werden fest für 20 Jahre vom Augustinuswerk e.V. angemietet und bieten den Bewohnern der Wohngebäude unterschiedliche Betreuungsangebote.



"Der Ankauf des Quartiers für Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen in Wittenberg wird die sozial geprägte Fondsstrategie weiter umsetzen. Durch die Nutzungsarten Wohnen (Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung) sowie Sozialnutzung (Multifunktionsgebäude mit unterschiedlichen ambulanten Betreuungsangeboten) werden die bestehenden Nutzungsarten weiter ausgebaut. Der Mieter Augustinuswerk e.V. fällt als soziale Einrichtung unter den Anwendungsbereich der selbstgestalteten Leitlinien der sozialen Verantwortung, deren Ziel ein verantwortungsvolles Management – sowohl wirtschaftlich als auch sozial – von Immobilien ist. Als Träger von Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen engagiert sich das Augustinuswerk in der Region in zahlreichen sozialen Belangen.“ sagt Thomas Kübler, Head of Portfolio Management und Portfolio Manager des Fonds. Zuletzt hatte der Fonds Anfang diesen Jahres zwei Bürobestandsgebäude mit sozialem Nutzungsfokus in Nürnberg erworben [wir berichteten].



Auf Käuferseite waren Stock + Partner, die WTS Steuerberatungsgesellschaft sowie die QSB Management beratend tätig.