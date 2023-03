Catella erwirbt Holzhybrid-Projektentwicklung in Weißensee

Die Catella Residential Investment Management GmbH und Catella Real Estate AG haben für den Fonds Catella Wohnen Europa eine Projektentwicklung im Berliner Ortsteil Weißensee erworben. Das Falkenquartier soll aus acht Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 67 Wohnungen und einer

Gesamtmietfläche von knapp 6.000 m² bestehen. Verkäuferin ist die Falkowski Gruppe. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2024 geplant.

.