Catella erwirbt „Campo Novo Mannheim“ von P+B

Die Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) hat erneut ein Objekt von der P+B Group erstanden. Nachdem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ende 2018 im Rahmen eines Forward-Deals das „Campo Novo Business Freiburg“ mit 305 Hotelapartments von dem Bauträger und Projektentwickler erworben hatte [wir berichteten], sicherte sich das Unternehmen nun das Mannheimer Studierenden-Wohnheim „Campo Novo Mannheim“. „Mit Catella verbindet uns eine langjährige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Wir freuen uns sehr, dass wir erneut eine Transaktion miteinander realisieren konnten“, unterstreicht Gerd Hebebrand, CEO der P+B Group. Bei der Transaktion wurde die P+B Group erneut durch die Kanzlei Meyer-Köring beraten.

.

Das „Campo Novo Mannheim“ ist bereits das sechste von der P+B Group realisierte Objekt dieser Marke mit einem Gesamtvolumen von mehr als 2.400 Betten. Das Studierenden-Wohnheim in Mannheim verfügt auf einer Gesamtwohnfläche von 7.170 m² über 208 Wohneinheiten, davon 103 Einzel- und 105 Doppelapartments. Alle Einheiten sind komplett möbliert und verfügen über hochwertige Küchen sowie moderne Bäder. Fertiggestellt wird Campo Novo Mannheim im September 2019, pünktlich zum Beginn des Wintersemesters.



Das Objekt befindet sich in der Birkenauer Straße 49-51 im Osten der Universitätsstadt, die mit rund 310.000 Einwohnern und 29.000 Studierenden auch wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar ist. Campo Novo Mannheim ist sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem PKW sehr gut erreichbar.



Vermittelt wurde das Projekt durch Hildebrandt Immobilien GmbH, welche auch die Vermietung des Objektes übernommen hat. Die Marke Campo Novo, mit insgesamt ca. 2.800 Zimmern, etabliert sich damit immer weiter im deutschen Markt, was sich nicht zuletzt anhand des schon erreichten Vermietungstandes des gerade neu erstellten Objektes von ca. 60 % zu Ende August 2019 ablesen lässt. Darüber hinaus hat das Maklerunternehmen von Beginn an bei der Projektentwicklung der P+B Group mitgewirkt und insbesondere konsequent die Weiterentwicklung des Möbelkonzeptes im Hinblick auf die sich ändernden Mieterbedürfnisse umgesetzt.



Nach den Worten von CEO Gerd Hebebrand realisiert die P+B Group die Campo Novo-Projekte vornehmlich in deutschen Metropolregionen. Konzeptionell gleich aufgebaut, erfolgt die konkrete Ausgestaltung individuell abgestimmt auf die konkrete Lage und die örtliche Nachfrage- und Marktsituation.



„Die hochwertigen Produkte der ausgereiften Marke Campo Novo überzeugen sowohl Nutzer als auch Investoren. Die Objekte sind dabei vor allem für institutionelle Anleger interessant, die von den stabilen Renditen profitieren möchten“, betont Frank Hilbertz, CFO der P+B Group.



Catella hat bereits mehrere Objekte von der P+B Group erworben. Das zuletzt veräußerte „Campo Novo Business Freiburg“ wurde Mitte August von der Firma Züblin pünktlich fertiggestellt und von der P+B Group termingerecht an Catella übergeben.