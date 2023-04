Catella erwirbt Bochumer Stayery-Projekt für 10,5 Mio. Euro

Die Serviced-Apartment-Mark Stayery ist weiter auf Wachstumskurs. Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 [wir berichteten] und dem jüngst unterzeichneten Mietvertrag in Osnabrück [wir berichteten] entstehen nun voraussichtlich bis Anfang/Mitte 2025 insgesamt 90 Apartments im Bochumer Stadtteil Ehrenfeld. Mit der Catella Residential Investment Management, die das Objekt per Forward Deal erwirbt, ist auch bereits ein Endinvestor gefunden. Der Kaufpreis beträgt laut Marktkreisen 10,5 Mio. Euro.

