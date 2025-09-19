Catella CER III kauft 192 Mietwohnungen in Wien-Floridsdorf

Der Catella European Residential III hat einen vollständig vermieteten Wohnkomplex im 21. Wiener Gemeindebezirk erworben. Die Anlage umfasst 192 Einheiten mit moderner Ausstattung, hoher Energieeffizienz und nachhaltiger Wärmeversorgung. Die Transaktion stärkt die CER-III-Strategie, bezahlbaren Wohnraum in europäischen Wachstumsregionen zu sichern.

.

Die Wohnimmobilie wurde 2014 im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf errichtet und verfügt über eine Bruttowohnfläche von ca. 15.900 m². Die Wohnungsgrößen reichen von 53 m² bis 127 m², die durchschnittliche Größe beträgt 83 m². Jede Einheit verfügt über einen privaten Garten oder Balkon, Außenjalousien und Parkettböden. Das Gebäude hat die Energieeffizienzklasse B (HWB) und wird mit Fernwärme beheizt. Auf dem Dach ist eine Solarthermieanlage für die Warmwasserbereitung installiert.



„Mit dem CER III investieren wir in bezahlbare und moderne Wohnprojekte in den europäischen Wachstumsregionen. Diese Nutzungsart hat sich auch in schwierigen Zeiten als äußerst stabil erwiesen und schafft zugleich das so dringend benötigte Mietangebot für breite Bevölkerungsschichten. Neben den sozialen Aspekten fokussiert sich der Fonds auch auf ökologische Kriterien. Rund die Hälfte der Fernwärme wird bereits aus industrieller Abwärme, Biomasse sowie Geothermie oder Umgebungswärme gespeist. Die Stadt Wien hat sich zudem verpflichtet, die Fernwärmeversorgung bis 2040 vollständig klimaneutral zu gestalten“, sagt Michael Keune, Geschäftsführer der CIM.



Benjamin Rüther, Head of Fund Management bei CIM, fügt hinzu: „Die Wohnimmobilie verfügt über eine effiziente Gebäudestruktur mit ansprechenden Grundrissen, einer modernen Ausstattung, einem Gemeinschaftsraum und einem Kinderspielplatz. Sie befindet sich in einem durchgrünten, familienfreundlichen Stadtteil mit guter Nahversorgung und mehreren Schulen und bietet ihren Bewohnern damit eine hohe Lebensqualität in attraktiver Lage.“



Der Bezirk Floridsdorf ist gut an den öffentlichen Verkehr sowie an das Straßennetz angebunden. Nahversorgungseinrichtungen, Schulen, mehrere Buslinien in die umliegenden Bezirke sowie zu den nahegelegenen U-Bahnstationen und die S-Bahn-Station Siemensstraße sind fußläufig erreichbar. Die Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadtzentrum beträgt ca. 30 Minuten. Darüber hinaus liegt die Immobilie nahe zu den Autobahnen S2 und A22, die einen nahtlosen Anschluss an das ausgedehnte Wiener Straßennetz sowie die weitere Region ermöglichen.



Der Catella European Residential III fokussiert sich vornehmlich auf Investitionen in neuwertigen Wohnungsbestand mit hohem Energiestandard zu bezahlbaren Mieten in europäischen Wachstumsregionen, unter anderem in Deutschland, Österreich, BeNeLux, Frankreich, Skandinavien, Spanien und im UK. Der CER III wurde 2019 aufgelegt und hält aktuell Assets under Management im Wert von ca. 1,0 Mrd. Euro.