Moosach Center: Catella Bavaria-Fonds closed zweites Investment in München

Die Catella Real Estate AG hat für ihren offenen Immobilien Publikums-AIF Catella Bavaria, dessen Investitionsfokus auf gemischt genutzten Immobilien in den beiden Metropolregionen München und

Nürnberg liegt, mit dem Kauf des Moosach Centers sein zweites Investment in trockene Tücher gebracht und damit auch den zweiten Deal binnen eines Jahres in der bayerischen Landeshauptstadt getätigt. Im März 2017 hatte der Fonds als Erstinvestment das Wohn- und Geschäftshaus am Rotkreuzplatz „Nymphenburger Straße 168“ für rund 20,8 Mio. Euro erworben und in das Sondervermögen des Fonds eingebracht. Der Kaufvertrag für den Ankauf der zweiten Liegenschaft wurde bereits Anfang September 2017 unterzeichnet. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten ist noch vor Jahresende erfolgt.

Das im Jahr 2010 direkt am Bahnhof Moosach fertiggestellte Objekt in der Bunzlauer Straße 5-9 verfügt über ca. 7.100 m² Mietfläche, die sich auf die Nutzungsarten Büro, Hotel und Einzelhandel verteilt und ist an 22 Mieter vollständig vermietet. Hauptmieter ist die aufstrebende Hotelgruppe Leto Motel mit insgesamt 99 Zimmern. Die Immobilie besteht aus zwei parallel zur Bahntrasse angeordneten Gebäuderiegeln, die in den Obergeschossen über einen vollverglasten Brückenbau miteinander verbunden sind. Im Untergeschoss befindet sich eine hauseigene Tiefgarage mit 49 PKW-Stellplätzen.



„Das Moosach Center nimmt durch seine optimale, frequentierte Lage und die öffentliche Verkehrsanbindung mit der S-Bahn und U-Bahn auf der einen und der Bus- und Tram-Anbindung auf der anderen Seite, eine infrastrukturelle Schlüsselfunktion im Stadtteil Moosach ein. Durch seinen breiten Mietermix und die langfristige Vollvermietung ist das Objekt ideal für das Portfolio des Catella Bavaria geeignet„, so Henrik Fillibeck, Vorstand der Catella Real Estate AG.



Der Stadtteil Moosach, im Nordwesten der Stadt, hat in den letzten Jahren eine enorme Aufwertung erhalten. Neben der Neugestaltung und dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur, wurden im Umfeld des Objekts zahlreiche neue Wohnungen gebaut und zudem mit der „Meile Moosach“ ein neues Einkaufszentrum errichtet und Catella ist sich sicher, dass sich durch die Entwicklung der „Meiller Gärten", einem Wohnquartier mit ca. 650 Wohneinheiten, der Stadtteil noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.



Der offene Immobilien Publikums-AIF Catella Bavaria wurde Ende 2016 aufgelegt und hat ein Zieleigenkapitalvolumen von 250 Millionen Euro. Der Investitionsfokus liegt auf den Metropolregionen München und Nürnberg fokussiert. Der Fonds ist erfahrenen Privatanlegern sowie semiprofessionellen Investoren vorbehalten, die mindestens 100.000 Euro investieren möchten.



Catella wurde bei dem Ankauf rechtlich von DLA Piper UK LLP sowie technisch von Arcadis Germany GmbH beraten. BNP Paribas Real Estate GmbH vermittelte die Transaktion.