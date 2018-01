Catalyst Capital kauft Cash & Carry Markt in Brandenburg

Der Londoner Investmentmanager Catalyst Capital hat den Selgros Cash & Carry Markt im Gewerbegebiet von Ahrensfelde erworben, die sie langfristig im Bestand behalten wollen. Die Immobilie im Berliner Speckgürtel umfasst eine Gesamtfläche von 15.500 m² und ist derzeit vollständig an ein Selbstbedienungs-Großhandelsunternehmen vermietet. Verkäufer der Immobilie Rudolf-Diesel-Straße 7 ist eine durch Odyssey Real Estate vertretene Investorengruppe.

Unterstützung erhielt das Unternehmen in Steuerfragen von Schlarmann von Geyso. Die technische Beratung erfolgte durch DGI Real Estate, Rechtsfragen begleitete die Wirtschaftskanzlei Dentons (Berlin). Der Verkäufer wurde von BNP Paribas Real Estate sowie der Kanzlei Graf von Westphalen beraten.



Exit in Recklinghausen

Während der Londoner Investmentmanager die neu erworbene Immobilie im Berliner Norden langfristig im Bestand halten will, hat Catalyst jetzt den zweiten Verkauf aus dem im August 2016 gezeichneten Catalyst European Property Fund Ⅱ vollzogen [Catalyst erwirbt 200 Millionen schweres Portfolio von Triuva]. Das Regionalbüro Frankfurt der Dr. Lübke & Kelber GmbH hat im Rahmen eines exklusiven Vermittlungsauftrag ein gemischt genutztes Büro- und Geschäftsgebäude in Recklinghausen an eine vermögende Privatperson aus dem Raum Düsseldorf vermittelt.



Die etwa 3.200 m² große Immobilie wurde 1980 errichtet und befindet sich in zentraler Lage in der Innenstadt. Sie ist zu knapp 90 Prozent vermietet. Ärzte und Dienstleister aus dem Medizinbereich zählen zu den vorwiegenden Nutzern. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) beträgt knapp sechs Jahre.