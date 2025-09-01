Castolin mietet 500 m² Büroflächen in Flörsheim

Castolin aus Kriftel hat in der Industriestraße 7 in Flörsheim am Main 500 m² Büroflächen angemietet. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Wartung, Oberflächenschutz und Spezialverbindung mit Schweiß-, Löt- und Beschichtungstechnologien. Vermieter ist eine private Eigentümergesellschaft, die das Maklerunternehmen MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung beauftragt hatte.

.