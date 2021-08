Die britische Immobilien-Investmentgesellschaft Castleforge Partners feiert ihr Deutschland-Debüt mit dem Kauf einer Value-Add-Büroimmobilie in der Bremer Martinistraße. Dies soll der Auftakt für weitere Investments binnen der nächsten 18 Monate in den deutschen B-Städten sein. Mit an Bord ist das eigene Co-Working-Konzept Clockwise, das an den Standorten etabliert werden soll.…

[…]