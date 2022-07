Cassini zieht ins Vespucci Haus

Die Cassini Consulting AG hat rund 1.160 m² Bürofläche Am Sandtorkai 70-73 im Herzen der HafenCity und vis-á-vis der Elbphilharmonie gemietet. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat den Eigentümer, einen Versicherungskonzern, beratend betreut und ist exklusiv für die Vermietung von weiteren Büroflächen im Vespucci Haus mandatiert. Colliers International war für den Mieter beratend und vermittelnd tätig. Cassini Consulting wird die neuen Flächen im ersten Quartal 2023 beziehen.

Das „Vespucci Haus“ grenzt unmittelbar an die weltbekannte Speicherstadt und ist Teil des Bürogebäudeensembles „Hanseatic-Trade-Center“. Geprägt ist das 1993 erbaute Bürohaus durch eine markante Fassadenarchitektur sowie die direkte Lage am Traditionsschiffhafen, welche den maritimen Standort hervorheben. Das Gebäude wird über insgesamt drei helle Treppenhauskerne erschlossen und verfügt über sechs Etagen.