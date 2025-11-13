CasaPlan Seeliger kauft 11.500 m² große Liegenschaft in Aschaffenburg

Die CasaPlan Seeliger GmbH aus Saarbrücken hat eine rund 11.500 m² große Light-Industrial-Immobilie in der Weichertstraße 8-8a in Aschaffenburg erworben. Die Liegenschaft liegt verkehrsgünstig nahe der A3 und der Innenstadt und ist vollständig an eine Prüfstelle der Dekra sowie an die auf Nutzfahrzeugwartung spezialisierte ANSH vermietet. Verkäufer ist eine private Vermögensverwaltung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Aengevelt, das den Verkauf begleitet hat, sichere die Kombination aus Lage und Mietern eine langfristige Wertstabilität der Immobilie.

