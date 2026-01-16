Caruso St. John entwerfen neuen Wohnturm von Becken in Hamburgs City Nord

Neuer Schub für die Transformation der City Nord: Becken plant ein rund 60 Meter hohes Wohnhochhaus mit bis zu 180 Mietwohnungen am Überseering. Der Siegerentwurf stammt vom Londoner Architekturbüro Caruso St. John. Das Projekt soll auch einen Beitrag zum sozialen Wohnungsbau leisten.

