Aufstellung des Bebauungsplans
Caruso St. John entwerfen neuen Wohnturm von Becken in Hamburgs City Nord
Neuer Schub für die Transformation der City Nord: Becken plant ein rund 60 Meter hohes Wohnhochhaus mit bis zu 180 Mietwohnungen am Überseering. Der Siegerentwurf stammt vom Londoner Architekturbüro Caruso St. John. Das Projekt soll auch einen Beitrag zum sozialen Wohnungsbau leisten.
Auf einer bislang als Parkplatz genutzten Fläche am Überseering 40 soll ein Wohngebäude mit einer Höhe von rund 60 Metern für bis zu 180 Mietwohnungen entstehen. 35 Prozent der Wohnungen sollen nach aktuellen Planungen im öffentlich geförderten Mietsegment realisiert werden. Für das Erdgeschoss ist die Nutzung durch ein gemeinnütziges Bildungs- und Förderprojekt für hochbegabte Kinder und Jugendliche vorgesehen. Der bestehende oberirdische Kfz-Parkplatz wird rückgebaut – hier sollen qualitätsvolle Außenanlagen entstehen, die sich in das Freianlagenkonzept der City Nord integrieren.
Ein international besetzter Architekturwettbewerb hat die Grundlage für die Bebauung geschaffen. Den ersten Preis sicherte sich das Londoner Büro Caruso St. John Architects, das auch die weitere Entwurfsplanung des Wohnturmes übernimmt. Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Wohnturmes geschaffen werden. Das Bebauungsplanverfahren wurde vom zuständigen Bezirksamt eingeleitet. Die weitere städtebauliche Entwicklung wird eng mit den Behörden abgestimmt.
„Die Nutzung des Grundstücks unmittelbar an der zukünftigen U5-Station für den Wohnungsbau entspricht zu 100 Prozent der wohnungspolitischen Zielsetzung, innerstädtische Wohnungsbaupotenziale zu heben. Die Realisierung des Wohnhochhauses unterstützt die Ziele der Stadt Hamburg und des Bezirks Hamburg-Nord zur Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in gut erschlossenen innerstädtischen Lagen“, sagt Jens Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Development.
Laut Sandra Meyer, Leiterin Wohnen bei Becken Development, leistet das Projekt durch den Rückbau der oberirdischen Parkplatzfläche und die Schaffung von begrünten Freianlagen einen Beitrag zur stadträumlichen Neuausrichtung des Quartiers, das verstärkt auf Wohnnutzung und urbanes Leben ausgerichtet wird. „Der Entwurf des Architekturbüros Caruso St. John fügt sich hervorragend in die Struktur der City Nord ein und treibt den Wandel in ein urbanes Stadtquartier voran“, so Meyer.
Die Hamburger City Nord wurde in den 1960er-Jahren ursprünglich als Bürostadt mit starkem Fokus auf Autoverkehr und Funktionstrennung geplant, eingebettet zwischen Stadtpark, Alsterdorf und Winterhude. Mit dem fortschreitenden Bau der neuen U-Bahnlinie 5 wird direkt am Überseering eine Haltestelle errichtet, die künftig die City Nord an das städtische Schnellbahnnetz anbindet und die Lage sowohl für Beschäftigte als auch für Bewohner deutlich aufwertet. Die City Nord befindet sich nicht nur durch den Bau der neuen U-Bahnlinie, sondern auch durch mehrere Entwicklungsprojekte seit Jahren in einem Wandel hin zu einem urban durchmischten Stadtquartier.