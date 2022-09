Carsten Watermeier ergänzt Geschäftsführung der Real I.S.

Die Real I.S. AG hat zum 1. Oktober 2022 Carsten Watermeier als weiteren Geschäftsführer der Real I.S. Property Management GmbH eingestellt. Damit ergänzt Watermeier die Geschäftsführung der Gesellschaft, die bereits aus Andreas Baumgärtner, Markus Hofmeister und Wolfgang Mußmächer besteht.

Carsten Watermeier verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Fach- und Führungspositionen in der Projektentwicklung sowie im Asset- und Property-Management. Zuletzt war der diplomierte Wohnungs- und Immobilienwirt als Niederlassungsleiter und Prokurist für die Standorte München, Stuttgart und Berlin bei der HIH Property Management GmbH verantwortlich. Zuvor war er in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bereits Teamleiter des kaufmännischen Property-Managements bei der HIH Property Management GmbH in München und als Managing Partner bei der Portenova GmbH in Düsseldorf tätig.