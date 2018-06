Carsten Rieckhoff als neuer Leiter Research bei Robert C. Spies eingestellt

Carsten Rieckhoff

© Marcus Meyer Photography

Die Unternehmensgruppe Robert C. Spies setzt ihren Wachstumskurs weiter fort. Ab sofort verstärkt Carsten Rieckhoff mit seiner fundierten Expertise im Bereich Immobilienmarktresearch das Immobilienberatungsunternehmen mit rund 80 Mitarbeitern und Sitz in Bremen und Hamburg. Der erfahrene Diplom-Wirtschaftsgeograph leitet zukünftig den Researchbereich für Wohn- und Gewerbeimmobilien und wird das unabhängige Marktresearch weiter ausbauen.

In den vergangenen zwei Jahren war der 53-Jährige bei Bouwfonds Investment Management in Berlin für das Research auf europäischer Ebene zuständig. Zuvor leitete Rieckhoff acht Jahre das Research bei Engel & Völkers Commercial in Hamburg – auch der nationale Aufbau dieses Geschäftsbereichs hat er als Head of Reserach dort maßgeblich verantwort. Von 1998 bis 2008 war der gebürtige Hamburger bei der DGY HYP tätig.



„Carsten Rieckhoff wird schwerpunktmäßig den Markt für Gewerbeimmobilien vor dem Hintergrund unserer vielfältigen nationalen Aktivitäten im Bereich Projekt- und Immobilienberatung analysieren, um die erfolgreiche Entwicklung von Robert C. Spies weiter zu forcieren“, erläutert Marc Antonio Unverzagt, Geschäftsführer der Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG. „Mit ihm erhalten wir einen strategisch und operativ erfahrenen Immobilienresearcher, der über weitreichendes Branchen-Know-How verfügt.“ Seine Funktion beinhaltet sämtliche Research Aktivitäten in Bezug auf Transaktionen in allen Assetklassen sowie sämtliche Researchpublikationen der Robert C. Spies Gruppe. Auch die diskrete Markteinführung von Investoren in neue Märkte und Assetklassen steht im Fokus.