Caroline Mocker in den Buwog Aufsichtsrat gewählt

Caroline Mocker

Im Vorfeld der 4. ordentlichen Hauptversammlung der Buwog AG hatte der Aufsichtsrat vorgeschlagen, die Immobilienfachfrau Caroline Mocker, Vorstandsvorsitzende VIG Asset Management a.s., als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Buwog AG zu wählen, um die Immobilienexpertise im Aufsichtsrat weiter auszubauen. Dem Wahlvorschlag stimmte am 17. Oktober 2017 die Mehrheit der stimmberechtigten Präsenz zu. Damit erhält der Aufsichtsrat der Gesellschaft zusätzliche weibliche Verstärkung und besteht nunmehr aus insgesamt sechs gewählten Kapitalvertretern und drei vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern.

Die gebürtige Linzerin war vor ihrem Einsatz als Aufsichtsrätin der Buwog AG und ihrer Tätigkeit bei der Vienna Insurance Group für die Steuerung bestehender Immobilienportfolios bei der Bank Austria Real Invest GmbH im Einsatz und zeichnete bei der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. für die Leitung des Portfoliomanagements verantwortlich.



Neben der Wahl des neuen Aufsichtsratsmitglieds wurde im Rahmen der 4. ordentlichen Hauptversammlung über die Verwendung des ausgewiesenen Bilanzgewinns entschieden. So wurde dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, aus dem Bilanzgewinn von €89.919.888,26 erneut eine Dividende von €0,69 / Aktie auszuschütten. Darüber hinaus war u.a. die Wahl des Abschlussprüfers Thema der Tagesordnung sowie die Entlastung der Vorstände und des Aufsichtsrats.