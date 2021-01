The Carlyle Group baut ihren deutschen Bestand an Logistikimmobilien aus. Der US-Investmentmanager hat von Nuveen und Palmira ein vollvermietetes Portfolio mit einer vermietbaren Fläche von 51.800 m² erworben, die in strategischer Nähe zu den großen Stadt- und Gewerbegebieten von München, Hannover und Ulm liegen. …

[…]