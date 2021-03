Carlyle kauft einziges Logistikgebäude des Footprint-Portfolios von MAS

Die Carlyle Group baut ihr deutsches Logistikimmobilienportfolio mit einem Ankauf im Münchner Osten aus. Für rund 23,4 Mio. Euro erwirbt die US-Investmentgesellschaft ein Logistikobjekt mit bester Anbindung an die Innenstadt. Verkäufer ist ein zur MAS Real Estate gehörendes Unternehmen.

.