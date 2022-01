Carlyle kauft acht Logistikstandorte für 85 Mio. Euro

Carlyle erwirbt acht Prime-Logistikimmobilien in der Nähe wichtiger Ballungszentren. Die Objekte mit einer Gesamtfläche von 62.000 m² befinden sich in wichtigen Ballungsräumen und lassen den deutschen Logistikbestand binnen eines Jahres auf 18 Objekte im Wert von 275 Mio. Euro anwachsen.

Der Investment Manager hat die Logistikimmobilien im Rahmen von fünf separaten Transaktionen erworben. Zwei Objekte liegen in der Nähe von Düsseldorf, zwei Objekte in der Nähe von München, zwei Objekte in Bremen und einzelne Objekte in den Regionen Köln und Stuttgart.



Das Eigenkapital für die Investition stammt von Carlyle Europe Realty (CER), der paneuropäischen Immobilienplattform von Carlyle. Bereits im Oktober 2020 erwarb CER ein Portfolio von 27 Logistikimmobilien in Frankreich und Deutschland, drei weitere deutsche Immobilien folgten im Januar 2021 und eine weitere Immobilie in Deutschland wurde im März 2021 erworben. Diese zusätzlichen Akquisitionen vergrößern das Portfolio der Plattform und erweitern das Engagement von CER im deutschen Distributionslogistiksegment, einem Kernstück der Investitionsstrategie in Europa.



CER war in den vergangenen Monaten sehr aktiv im Bereich der Distributionslogistik, unter anderem in Märkten wie Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Italien, und hat außerdem eine Partnerschaft mit Montano Real Estate bekanntgegeben, um in Logistikimmobilien mit dem Schwerpunkt auf Distributionsaktivitäten in Deutschland zu investieren.



Carlyle wurde von DLA Piper begleitet.