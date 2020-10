Carlyle kauft 27 Logistikzentren in Deutschland und Frankreich

The Carlyle Group hat ein Portfolio mit 27 Logistikimmobilien in Deutschland und Frankreich im Rahmen eines Sale-and-Leaseback-Deals erworben. Für Marc-Antoine Bouyer, Geschäftsführer bei Carlyle Europe Realty, ein sehr guter Deal, denn die beiden Märkte zählen aufgrund des rasanten Wachstums in dem Segment zu den Keymärkten. "Wir freuen uns, unser Engagement in diesem schnell wachsenden Segment in Frankreich und Deutschland, zwei Ländern, die für unsere Anlagestrategie in Europa von zentraler Bedeutung sind, auszubauen.“, so Bouyer.

.

Das Portfolio umfasst 27 hochwertige Immobilien mit einer Gesamtfläche von 158.000 m² für die Paketzustellung. Die Immobilien befinden sich alle in strategisch günstig gelegenen Gebieten der wichtigsten Stadt- und Handelsgebiete in Frankreich (92.000 m²) und Deutschland (66.000 m²). Insgesamt ist das Portfolio derzeit zu mehr als 98% belegt.



Das Eigenkapital für die Investition stammt von Carlyle Europe Realty (CER), einem europaweit engagierten Immobilienfonds mit einem Volumen in Höhe von 540 Mio. Euro. Die Akquisition erhöht das Engagement des Fonds im europäischen Logistikbereich, einem Schwerpunkt des Fonds seit 2016. Der europäische Logistikmarkt hat in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum verzeichnet und sich während der gesamten Covid-19-Pandemie als sehr robust erwiesen, da sich die Umstellung auf E-Commerce beschleunigt und sich wiederum in höheren Liefermengen niedergeschlagen hat.



Der Käufer wurde von DLA Piper vertreten.