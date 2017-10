Carlyle Group verkauft „The East“ an Zurich Gruppe

Die Carlyle Group hat den im März gestarteten Verkaufsprozess ihrer ehrgeizigen Projektentwicklung „The East“ im Frankfurter Ostend erfolgreich abgeschlossen. Das Rennen hat die Zurich Gruppe gemacht, die das Gebäudeensemble zu einem nicht näher benannten Preis übernommen hat. Die Carlyle Group hat das Investitionsvolumen für das Ostend-Quartier aber mit rund 100 Millionen Euro angegeben, wodurch sich der Kaufpreis im unteren dreistelligen Millionenbereich bewegen dürfte.

.

Das Quartier auf dem Gelände der Alten Feuerwache 1 ist in diesem Jahr final fertig geworden und wird von vielen Insidern bereits als ein Eckpfeiler eines anstehenden „Ostbooms“ in der überfüllten Mainmetropole gewertet. „The East“ liegt quasi „zu Füßen“ der Europäischen Zentralbank (EZB) am Ernst-Achilles-Platz. Das Quartier in der Hanauer Landstraße 77-81 hält 177 Mietwohnungen vor, diverse Flächen für Büros (1.300 m²) und Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung (5.100 m²), die sich unter anderem die Ketten Rewe und dm sowie die Commerzbank gesichert hatten.







Die insgesamt 52.000 m² Bruttogrundfläche (ober- und unterirdisch) verteilen sich auf fünf Gebäude, von denen eines für das Innside by Meliá Frankfurt Ostend der spanischen Hotelgruppe reserviert ist. Das Vier-Sterne-Haus hatte im Oktober letzten Jahre seine Rezeption besetzt und verfügt über ein Kontingent von 168 Zimmern auf sechs Etagen [Frankfurter Ostend bekommt Vier-Sterne-Hotel Innside by Meliá]. Überdies gehört zum „The East“ eine Tiefgarage mit 360 Pkw-Stellplätzen. Die Pläne für das Quartier stammen aus der Feder der Architekten „Störmer Murphy und Partner“ sowie „Meixner Schlüter Wendt".