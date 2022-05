Carlyle erwirbt zwei Gewerbeimmobilien in Norddeutschland

The Carlyle Group erwirbt für ihre paneuropäische Logistikplattform zwei weitere Gewerbeimmobilien in Norddeutschland. Beide Immobilien wurden von der von der Wollenberg & Partner GmbH aus Bremen erworben und umfassen jeweils Hallen- sowie ergänzende Büroflächen. Sie sind zu 100 % an bonitätsstarke Unternehmen vermietet und liegen in 1A-Gewerbegebietslagen norddeutscher Logistik-Hotspots.

.

Beide Immobilien befinden sich in der Metropolregion Hannover. Da eines der beiden Objekte jedoch noch nicht übergeben ist, wurde über die genauen Adressen vorerst Stillschweigen vereinbart. Die erste Immobilie steht auf einem ca. 6.180 m² großen Grundstück und verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 3.100 m², von denen ca. 1.100 m² auf Büro- und ca. 2.000 m² auf Hallenfläche entfallen. Das zweite Objekt umfasst insgesamt ca. 4.250 m², davon ca. 750 m² Büro- und ca. 3.500 m² Hallenflächen. Die Grundstücksgröße beträgt ca. 10.050 m².



„Nachdem wir im vergangenen Jahr das technische Refurbishment sowie die nutzerseitige Neupositionierung durch repräsentative Mieter herstellen konnten, übernimmt jetzt ein erfahrener Partner die Liegenschaften. Wir sind sicher, dass die Käuferin mit ihrem breit aufgestelltem Property Management die hohe Mieterzufriedenheit in den Objekten dauerhaft sicherstellt. Es ist der erfolgreiche Abschluss zweier Projekte mit tollen Partnern in allen Bereichen“, erläutert Torsten Wollenberg, geschäftsführender Gesellschafter von Wollenberg & Partner.



Die Wollenberg & Partner GmbH wurde rechtlich von der Kanzlei Trentmann und steuerlich von der Getax GmbH beraten. Der Kaufvertrag wurde vom Hamburger Gewerbeimmobilienmakler Wittlinger & Co vermittelt.