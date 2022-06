Dreßler Bau meldet die Fertigstellung und Vollvermietung der Projektentwicklung „CarlsCube“ am Großmarkt in Karlsruhe. Das nach modernsten Standards errichtete Bürogebäude in der Karlsruher

Oststadt umfasst ca. 8.900 m² Mietfläche und konnte seine Mieter durch eine herausragende Architektur, seine sehr hohen Qualitätsstandards sowie unterschiedliche Konzepte flexibler Arbeitswelten überzeugen.



[…]