Carl Fay und Manuel Oltersdorf vermarkten künftig Projekte für Fay

Carl Fay (34) und Manuel Oltersdorf (33) übernehmen die Verantwortung für die Vermarktung der von Fay Projects entwickelten Immobilien. Sie treten damit an die Stelle von Clemens Rapp, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.12.2023 verlassen hat [wir berichteten].

.

Carl Fay wechselte Anfang 2023 von Tishman Speyer, wo er im Bereich Akquisition und Development tätig war. Zuvor war er unter anderem bei einem paneuropäischen Investmentmanager mitverantwortlich für das Underwriting sowie die Strukturierung und Umsetzung von Investitionsstrategien im Immobilienbereich. Carl Fay trat zum 01.01.2024 in die Geschäftsführung der FAY Projects GmbH ein und ist für die Bereiche Akquisition, Controlling und Finanzierung tätig. Von Berlin aus soll er künftig die weitere strategische Entwicklung steuern und gemeinsam mit Ralph Esser, FAY-Geschäftsführer seit 2002, den Vertrieb verantworten. Ralph Esser ist darüber hinaus zuständiger Ansprechpartner für Finanzierung, Liquiditätssteuerung sowie Steuerung der bestehenden strategischen Allianzen und Partnerschaften. Der Ausbau und die Pflege von Allianzen und Partnerschaften wird zukünftig eng mit Carl Fay fortentwickelt werden.



Manuel Oltersdorf, der 2020 von Colliers International Hotel in die Berliner Niederlassung von Fay Projects wechselte, war zunächst als Senior Project Manager Hotel Expansion im Unternehmen tätig und in den vergangenen Jahren vor allem mit der Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen befasst. Gemeinsam mit Carl Fay ist er als Prokurist mit Handlungsvollmacht für die Vermarktung der von FAY Projects entwickelten Immobilien verantwortlich.



„Bei unserer Unternehmensentwicklung setzen wir gerne weiterhin auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir selbst ausgebildet und/oder die mit dem Unternehmen gewachsen sind und das Unternehmen begleitet haben“, so Wolfgang Heid, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung von Fay Projects. „Damit steigern wir sowohl die Motivation als auch die Kompetenzen im Unternehmen.“



Joshua Klay verstärkt den Bereich Vertrieb, Finanzierung und Liquiditätssteuerung

Aus dem eigenen Haus kommt auch Joshua Klay (29), der künftig den Bereich Vertrieb, Finanzierung und Liquiditätssteuerung verstärkt. Er ist überdies mehr in die operativen und administrativen Geschäftsprozesse am Standort Mannheim eingebunden. Klay hat seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei Fay Projects bereits 2019 abgeschlossen und während seiner Tätigkeit ein Studium der Immobilienökonomie erfolgreich absolviert.



„Die personelle Verjüngung findet in einem schwierigen Marktumfeld statt. Gleichwohl sind wir aufgrund einer wirtschaftlich nachhaltigen Unternehmenspolitik und der jahrelangen Entwicklung unserer Führungskräfte gut gerüstet für künftige Herausforderungen“, sagt Wolfgang Heid.