Carl Fay und Ingo Lindner übernehmen bei Fay Projects

Beim Projektentwickler Fay Projects ist der Generationswechsel abgeschlossen: Carl Fay und Ingo Lindner übernehmen die Verantwortung von Wolfgang Heid und Ralph Esser. In einem anspruchsvollen Marktumfeld setzt das Unternehmen auf Kontinuität, hält Projekte teilweise im Bestand und richtet den Blick zugleich auf neue Geschäftsfelder wie Wohnen und Service Developments.

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Das Unternehmen verabschiedete seine langjährigen Mitarbeiter mit einer Feier im Frankfurter Hotel The Florentin mit rund 150 Gästen. Fay Projects hat das Hotel unter dem Namen Villa Kennedy 2006 selbst entwickelt und dafür einen MIPIM Award erhalten.



Wolfgang Heid und Ralph Esser waren 21 beziehungsweise 24 Jahre für Fay Projects tätig und haben die Entwicklung des Mannheimer sowie auch in Berlin ansässigen Projektentwicklers in den vergangenen zwei Jahrzehnten nachhaltig geprägt. Ihre Verantwortungsbereiche werden von Carl Fay und Ingo Lindner übernommen. Carl Fay und Ingo Lindner sind bereits seit 2022 beziehungsweise 2019 im Unternehmen tätig und haben dort sukzessive Aufgaben und Verantwortung in den Bereichen Strategie, Finanzierung sowie Planung und Realisierung übernommen. Wolfgang Heid und Ralph Esser werden Fay Projects weiterhin beratend verbunden bleiben. Wolfgang Heid wird zudem Mitglied des Unternehmensbeirats.



Umstellung auf vorübergehende Bestandshaltung

Der Generationswechsel erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld. Bedingt durch das anhaltend schwache Transaktionsgeschehen hält die Fay Gruppe einen größeren Teil ihrer fertiggestellten Projekte im eigenen Bestand und steuert diese aktiv weiter. „Die Märkte sind aktuell anspruchsvoll und Transaktionen lassen sich nur eingeschränkt umsetzen“, sagt Carl Fay, Geschäftsführer von Fay Projects. „Unsere Objekte sind jedoch solide finanziert, vollvermietet und wirtschaftlich stabil. Deshalb können wir abwarten und entscheiden selektiv, wann ein Verkauf sinnvoll ist.“ Die Entwicklungstätigkeit fokussiert sich derzeit auf die Vorbereitungsphase und Vermietung laufender Projekte. Einzelne Vorhaben – wie das Spandauer Ufer in Berlin – sind bereits weit fortgeschritten und können kurzfristig in die Realisierung überführt werden, sobald eine entsprechende Vorvermietung der noch verfügbaren Bürofläche erreicht ist. Parallel prüft Fay Projects gezielt neue Projektansätze, insbesondere in den Bereichen Wohnen und Service Development.



„Schon seit 2019 sind die Grundstückspreise auf einem Niveau, die eine seriöse Kalkulation deutlich erschweren“, sagt Wolfgang Heid, Gesellschafter und ehemaliger Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung von Fay Projects. „Dank ihrer Gesellschafter und der Zurückhaltung in den vergangenen Jahrzehnten sowie der insgesamt soliden Struktur ist Fay Projects heute gut aufgestellt. Doch trotz guter Basis im Unternehmen hätte ich der nachfolgenden Generation natürlich bessere äußere Rahmenbedingungen für den Übergang gewünscht.“ Heid sieht das Erreichte ausdrücklich als Teamleistung. „Nach einer so langen Zeit mit Höhen und Tiefen gilt mein besonderer Dank meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Kunden, Generalunternehmern, Lieferanten und Dienstleistern und insbesondere den Banken sowie allen anderen Stakeholdern, die die Gruppe und auch mich durch diese Zeit mitgetragen haben. Die nachfolgende Generation hat neue Arbeitsweisen, Ideen und Denkansätze; schenken Sie auch ihnen das notwendige Vertrauen.“



Ralph Esser legt dar: „Unsere Partner mussten überzeugt werden, dass wir einen längeren Atem brauchen und es auch in der Transaktionsflaute eine Grundlage für gutes Geschäft gibt. Denn die fertiggestellten Immobilien liefern stabile Cashflows, und in Bezug auf die Nachhaltigkeitsmerkmale gibt es nur wenig Wettbewerb.“



Wohnen und Service Developments als neue Geschäftsfelder

Nach vorn geht auch der Blick von Ingo Lindner, Geschäftsführer von Fay Projects, der das Unternehmen verstärkt im Mietwohnungsbau etablieren möchte. „Wir haben bereits zahlreiche Projekte geprüft, allerdings auch immer Aspekte gefunden, die wirtschaftlich nicht passten. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass sich in diesem Jahr konkrete Ansätze für neue Projekte ergeben werden“, sagt Lindner. Weitere Chancen sieht er bei Service Developments, insbesondere in der Revitalisierung von Stranded Assets. „Viele Asset Manager haben keine eigenen Bau- und Planungskapazitäten. Weil sie ihre Immobilien inzwischen deutlich länger halten als ursprünglich geplant und sich zugleich die energetischen Anforderungen sowie die Ansprüche der Nutzer ändern, haben sie aber einen hohen Bedarf. Wir stehen für sie als Partner bereit.“