Caritas und Benedikt Kreutz Stiftung feiern Richtfest im Quartier Hohenlind

Die Bauherrinnen, die Caritas- und die Benedikt-Kreuz-Stiftung, feierten am Freitag im Quartier Hohenlind das Richtfest. Auf dem neun Hektar großen Areal uwischen Werthmannstraße, Militärring und Bachemerstraße stehen die Rohbauten der neuen Wohngebäude. Polier Stephan Fürst sprach den Richtspruch. Und als sein Glas klirrend auf dem Boden zerschellte und die Richtkrone hoch oben im Wind schaukelte, war es offiziell: Quartier Hohenlind feiert Richtfest.

