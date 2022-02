Carhartt mietet Fläche in der Hamburger Innenstadt

Das Street-Ware-Label Carhartt Work in Progress eröffnet zum Sommer 2022 in der Hamburger Innenstadt seinen deutschlandweit insgesamt neunten Store. Die Mietfläche in markanter Innenstadtlage befindet sich in der Poststraße 20 und umfasst rund 260 m². Vermieter ist ein Family Office. CBRE war bei der Vermietung beratend tätig.

„Nach erfolgreicher Vermittlung der angesagten Marken Lululemon und The North Face durch CBRE im Jahr 2021 ist die Ansiedlung von Carhartt eine logische Weiterentwicklung des Quartiers um die Poststraße in der City West“, sagt Philipp Hass, Head of Retail North bei CBRE. Das Yoga-Fashion Label Lululemon zog im Herbst 2021 auf 700 m² [wir berichteten], The North Face feierte die Eröffnung eines neuen Stores im Gerhof [wir berichteten].



Das 1994 von Edwin Faeh gegründete Carhartt Work In Progress (WIP) entwickelt eigene Kollektionen, die auf Carhartts typischer Arbeitskleidung basieren. Das Unternehmen eröffnete seinen ersten Store 1997 in London und betreibt heute weltweit über 80 Einzelhandelsgeschäfte.