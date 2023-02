Carestone übernimmt Vermarktung von fünf Bonitas-Neubauten

Für fünf neu entstehende Pflegeeinrichtungen in Minden, Bad Pyrmont, Herford, Bünde und Löhne übernimmt Carestone das baubegleitende Monitoring und die Vermarktung. Die Häuser umfassen jeweils zwischen 16 bis 38 Pflegeapartments. Neben der Expertise der Carestone-Fachleute erfolgt eine zusätzliche Bestätigung der baulichen Qualität durch die Einbindung der Dekra als neutrale Prüfinstanz. Carestone übernimmt die Vermarktung der einzelnen Apartments im Teileigentum.

Auch private Investoren können diese als attraktive und wertstabile Kapitalanlage für die individuelle Altersvorsorge nutzen. Gleichzeitig ermöglichen sie die Entstehung von dringend benötigtem Pflegewohnraum und leisten somit einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag. Alle Einrichtungen werden nach Fertigstellung durch Tochtergesellschaften der Bonitas Pflegedienste betrieben. Diese setzt dort ihr bewährtes Wohn- und Pflegekonzept mit Fokus auf kleine, ambulant betreute Wohngemeinschaften, in Herford auch mit der Spezialisierung auf intensivmedizinischer Versorgung, um.



„Durch die Zusammenarbeit bei diesen fünf Häusern können wir die Expertise und Qualitätsansprüche aus unseren eigenen Bauprojekten übertragen und unseren Ansatz der Vermarktung im Teileigentum wie auch unser Vertriebsnetzwerk voll einbringen. Im Ergebnis wird durch diese Kooperation ein Beitrag zur Schaffung eines weiter diversifiziertes Wohn- und Pflegeangebotes für Seniorinnen und Senioren geleistet", erörtert Ralf Licht, Chief Development Officer von Carestone, die strategische Partnerschaft mit der Bonitas.



Der Verkauf der einzelnen Pflegeapartments in Bünde und Löhne hat bereits begonnen. In Minden, Bad Pyrmont und Herford laufen die Vertriebsvorbereitungen. Auch privaten Investoren bieten die Neubauten eine Möglichkeit, gezielt für das Alter vorzusorgen und dabei sozial wertvoll, nachhaltig und sinnstiftend Kapital anzulegen. Durch die Implementierung der Carestone-Qualitätsstandards, unter Einbeziehung der Dekra und ihrer Bauabnahmen, können sich Anleger zudem sicher sein, dass fünf qualitativ hochwertige Häuser entstehen, die von der Bonitas Pflegegruppe nach Übergabe betrieben werden.



In der nordrhein-westfälischen Stadt Minden mit rund 80.000 Einwohnern finden künftig 18 Senioren in einer modernen ambulant betreuten Wohngemeinschaft ihr Zuhause. Das Gebäude umfasst eine Mietfläche von 975 m². Der Neubau soll Mitte 2024 fertiggestellt sein.



Im südwestlichen Niedersachen liegt die historische Kurstadt Bad Pyrmont mit ihrer Schlossinsel. Nur wenige hundert Meter von Schloss und Park entfernt entsteht ein Neubau mit insgesamt 1.020 m² Mietfläche. Die ambulant betreute Wohngemeinschaft umfasst 18 moderne Einzelapartments. Die Fertigstellung ist im Frühsommer 2023 vorgesehen.



Die Mittelstadt Bünde in Nordrhein-Westfalen liegt eingebettet im Grün der Ravensberger Mulde. Hier entsteht derzeit ein Neubau mit 16 Einzelapartments. Gemeinschaftsbereiche mit Wintergarten und Terrasse und großem Garten werden eine gehobene Wohn- und Lebensqualität bieten. Im Frühsommer 2023 wird die Immobilie mit einer Mietfläche von 808 m² voraussichtlich fertiggestellt.



Im ostwestfälischen Löhne entsteht in zentraler Lage eine Pflegeimmobilie. Diese umfasst 20 ambulante Wohneinheiten mit mehr als rund 1.100 m² Mietfläche. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2023 avisiert.



In der Hansestadt Herford in Nordrhein-Westfalen wird nahe der Innenstadt und mit fußläufig erreichbaren Geschäften des täglichen Bedarfs ein Neubau mit 38 Einzelapartments realisiert. 18 dieser Apartments sind für die Intensivpflege und damit für die Betreuung von im höchsten Maße pflegebedürftigen Menschen ausgelegt. Die gesamte Mietfläche liegt bei ca. 2.290 m². Die Bauarbeiten sind voraussichtlich im Frühjahr 2024 abgeschlossen.