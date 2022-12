Carestone übergibt Mea Optima planmäßig an WH Care

Carestone hat den im April 2021 gestarteten Bau des Lebens- und Gesundheitszentrums Mea Optima in Goch erfolgreich abgeschlossen und am 1. Dezember an den Betreiber, die WH Care Holding, übergeben. Die Immobilie im Neubauquartier „Neu-See-Land“ umfasst 80 stationäre Pflegeplätze und 15 Service-Wohnungen.

