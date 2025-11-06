Carestone übergibt Bad Schussenrieder Pflegezentrum an Charleston

Ende Oktober hat Carestone in der oberschwäbischen Klosterstadt Bad Schussenried ein Pflegezentrum mit 99 modernen stationären Pflegeapartments und einer Tagespflege mit 17 Plätzen an die Charleston Holding übergeben. Der Betreiber, der bereits 500 Meter entfernt das „Haus Regenta” betreibt, hatte sich den Standort schon vor Baubeginn gesichert [wir berichteten]. Durch den Betriebsstart im Neubau Mitte Dezember sollen Mitarbeiter und Bewohner künftig von den entstehenden Synergien profitieren.

