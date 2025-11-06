Betriebsstart Mitte Dezember
Carestone übergibt Bad Schussenrieder Pflegezentrum an Charleston
Ende Oktober hat Carestone in der oberschwäbischen Klosterstadt Bad Schussenried ein Pflegezentrum mit 99 modernen stationären Pflegeapartments und einer Tagespflege mit 17 Plätzen an die Charleston Holding übergeben. Der Betreiber, der bereits 500 Meter entfernt das „Haus Regenta” betreibt, hatte sich den Standort schon vor Baubeginn gesichert [wir berichteten]. Durch den Betriebsstart im Neubau Mitte Dezember sollen Mitarbeiter und Bewohner künftig von den entstehenden Synergien profitieren.
Das Wohn- und Pflegezentrum entstand in den vergangenen Monaten auf einer zuvor ungenutzten innerstädtischen Fläche nahe des historischen Klosters und steht beispielhaft für eine zukunftsfähige Nachverdichtung. „Das Projekt zeigt, dass sich selbst unter anspruchsvollen Voraussetzungen – von der Tiefengründung bis zur Energieversorgung – klimafreundliches Bauen wirtschaftlich realisieren lässt“, sagt Ralf Licht, Chief Development Officer der Carestone Gruppe. „Gleichzeitig schaffen wir dringend benötigten altersgerechten Wohnraum in zentraler Lage, mitten im Quartier“, so Licht.
Auf dem 4.400 m² großen Grundstück in der Biberacher Straße 3 entstand ein über Eck geplanter Gebäudekomplex mit vier Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss mit einer Bruttogeschossfläche von 6.400 m². Er wurde nach den Grundsätzen des klimafreundlichen Bauens im KFN-/QNG-PLUS-Standard umgesetzt und vom Bau-Institut für Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen (BiRN) zertifiziert. „Mit dem Projekt in Bad Schussenried haben wir die in Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnisse und Systemansätze im klimafreundlichen Bauen erstmals erfolgreich in den Serienbau überführt“, berichtet Licht und ergänzt: „Die erforderliche Tiefengründung haben wir genutzt, um Wärmetauscher zu integrieren – Basis für ein nahezu klimaneutrales Geothermiesystem. In Kombination mit Photovoltaik und Dachbegrünung senkt das Gebäude dauerhaft CO₂-Emissionen und Betriebskosten.“