Carestone startet zweiten Bauabschnitt in Alfeld

Carestone ist im niedersächsischen Alfeld mit dem zweiten Bauabschnitt gestartet. In unmittelbarer Nachbarschaft zum ebenfalls neu errichteten Haus für die stationäre Pflege entstehen in den nächsten Monaten 30 betreute Wohnungen. Mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts wird die Neuausrichtung des etablierten Pflegestandortes „St. Elisabeth“ im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.

.