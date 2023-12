Carestone startet Bau in Reinhardshagen

Die Carestone Gruppe startet in Hessen mit einem Neubauprojekt. In Reinhardshagen wird eine Seniorenresidenz mit 62 Pflegeapartments sowie sechs betreuten Wohnungen auf einer Bruttogrundfläche von rund 4.000 m² geplant.

Der Baubeginn der Immobilie im KFWG-Q-Standard ist Bestandteil eines unternehmenseigenen Programm-Managements, das Projekte zur Realisierung klimafreundlicher Pflegeimmobilien bündelt. Carestone folgt damit seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, das eigene Portfolio KfW-konform auszurichten und damit bundesweit klimafreundlichen und förderfähigen Wohnraum für Seniorinnen und Senioren in Serie zu realisieren.



Die Seniorenresidenz in Reinhardshagen wird im KFWG-Q-Standard errichtet und über das Bau-Institut für Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen (BiRN) GmbH zertifiziert. Das Gebäude erfüllt damit die Anforderungen an klimafreundliche Neubauten. Gemeinsam mit dem nur rund 40 Kilometer entfernten, ebenfalls nach KFWG-Q geplanten Projekt in Liebenau unterstreicht Carestone damit seine Ambitionen und Innovationskraft im nachhaltigen Bauen. „Wir überführen die Projekte in ein Programm-Management und sorgen durch konsequente Standardisierung und optimierte Prozesse für die individuelle Qualität im seriellen Bau nachhaltiger Pflegeimmobilien„, betont Carestone-CDO Ralf Licht. „Unsere Erkenntnisse aus dem erfolgreichen Pilotprojekt in der Klimagemeinde Kalbach bringen wir dabei bereits voll ein.“ Im Programm-Management der Carestone wird eine Gruppe von mehreren Projekten gebündelt, zentral geplant und koordiniert. Dieses Vorgehen implementiert bewährte Prozessabläufe innerhalb der gesamten Bauphase und ermöglicht die Umsetzung nachhaltiger Lösungen in Serie. Dadurch werden Synergien geschaffen, Ressourcen effizient genutzt und Dienstleistungen effektiv eingesetzt, was den ökologischen Fußabdruck weiter reduziert.



Die Seniorenresidenz entsteht im anerkannten Erholungsort Reinhardshagen, nur wenige hundert Meter vom Ufer der Weser entfernt. Auf dem Grundstück „Am Sportplatz 1“ entstehen 62 Pflegeapartments sowie sechs betreute Wohnungen auf drei Vollgeschossen und einer Bruttogrundfläche von rund 4.000 m². Die Apartmentgrößen liegen zwischen 48 und 78 m² inklusive der Gemeinschaftsflächen. Das L-förmige Gebäude wird mit einer Vollküche ausgestattet, welche die zukünftigen Bewohner mit frisch zubereiteten Speisen versorgt. An der Baustelle haben die Erd- und Rohbauarbeiten mit der Betonage der Sole und der Erstellung der Wände bereits begonnen. Eine Photovoltaikanlage sowie eine Wärmepumpe in Verbindung mit einer Gebäudehülle im KFWG-Q-Standard werden später die Energieeffizienz des Neubaus sicherstellen.



Die neue Seniorenresidenz wird zum einen Mehrwerte für zukünftige Bewohner liefern, die dort in ihrem Alltag unterstützt den Lebensabend verbringen. Zum anderen können auch private Investoren an dem klimafreundlichen Neubau partizipieren. Ähnlich dem Kauf einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus haben sie die Möglichkeit, die Pflegeapartments und betreuten Wohnungen im Teileigentum zu erwerben. „Dabei geht es weniger um eine Eigennutzung als vielmehr um ein wertstabiles und sinnstiftendes Investment zur Altersvorsorge“, erklärt Sandro Pawils, Chief Sales Officer bei Carestone. „Die nachhaltige und damit förderungsfähige Bauausführung in Reinhardshagen erschließt Käufern attraktive Zinskonditionen der KfW-Bank von um die ein Prozent. Das macht das Investment sozial wertvoll und gleichzeitig lukrativ.“



Die entstehende Immobilie in Reinhardshagen ist bereits das dritte Projekt in Nordhessen, das die Betreiberin MENetatis mit den Experten der Carestone umsetzt. Weitere Standorte sind die bestehende Einrichtung in Calden und das geplante Haus in Liebenau.