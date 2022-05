Das Carestone-Neubauprojekt in Unna-Hemmerde erreicht einen weiteren Meilenstein. Am 20. Mai erfolgte die feierliche Grundsteinlegung des künftigen Seniorenwohnquartiers. Carestone schafft dort in drei Neubauten Raum für insgesamt 51 Apartments für betreutes Seniorenwohnen sowie eine Tagespflege.

[…]