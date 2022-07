Carestone feiert Richtfest in Freiberg

Im sächsischen Freiberg realisiert Carestone aktuell ein neues und besonders energieeffizientes Gebäude, das den nachhaltigen KfW-40-Standard erfüllen wird und Raum für 90 stationäre Pflegeapartments und 47 betreute Wohnungen bietet. Jetzt wurde der Rohbau der beiden Gebäudeabschnitte pünktlich fertiggestellt.

