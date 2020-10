Der Pflegeimmobilienspezialist Carestone errichtet derzeit zwei neue Pflegezentren in Bad Harzburg und Leuna. Als Betreiber beider Einrichtungen steht die Mirabelle-Care GmbH bereits fest. Die insgesamt 179 Apartments werden im Teileigentum an Privatinvestoren veräußert. „Zusammen mit Mirabelle-Care schaffen wir in Leuna und Bad Harzburg Orte, an denen Senioren sowohl wohnen…

[…]