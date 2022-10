Carestone errichtet erste Pflegeimmobilie in Holz-Modulbauweise

Die Carestone Gruppe hat mit dem Bau ihrer ersten Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung in Holz-Modulbauweise begonnen. Im hessischen Kalbach (Landkreis Fulda) entstehen durch die Verwendung vorgefertigter Holzmodule bis zum dritten Quartal 2023 insgesamt 88 Pflegeapartments und 17 barrierefreie Wohnungen. Die Grundsteinlegung für das auf einer Grundstücksfläche von 5.500 m² entstehende Objekt fand Ende Juni statt.

