Carestone erreicht frühzeitig Etappenziel in Hürth

Carestone hat den Rohbau des New Senior Living-Projekts in Hürth früher als geplant fertiggestellt. Die vor den Toren Kölns entstehenden 24 Apartments für die stationäre Pflege, 18 betreute Wohnungen und vier Einheiten der Tagespflege stehen ganz im Zeichen von Individualität, Urbanität und Nachhaltigkeit, wobei diese unter anderem durch den umweltschonenden KfW-40-Eneuerbare-Energien-Standard (KfW-40-EE) realisiert wird. Die Fertigstellung des Neubaus und die Übergabe an die St. Elisabeth Betriebsführungs GmbH sind für das erste Halbjahr 2023 geplant.

