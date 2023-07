Carestone entwickelt Neubauprojekt in Bad Schussenried

Im oberschwäbischen Bad Schussenried entwickelt Carestone ein Neubauprojekt für die stationäre Pflege. Die Baugenehmigung für das Vorhaben wurde bereits erteilt. In attraktiver Lage zwischen Stadtkern und historischem Kloster werden voraussichtlich zum Ende des Jahres die Bauarbeiten für eine neue Seniorenresidenz beginnen. Geplant sind 99 vollstationäre Pflegeplätze sowie eine Tagespflege mit 17 Plätzen.

