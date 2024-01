Carestone baut Wohn- und Pflegezentrum in Bad Schussenried

Carestone wird in Bad Schussenried (Baden-Württemberg) ein Wohn- und Pflegezentrum mit 99 hochwertigen stationären Pflegeapartments und einer Tagespflege mit 17 Plätzen realisieren. Mit diesem Projekt setzt das Unternehmen seine ehrgeizige Strategie des nachhaltigen Bauens in Serie konsequent fort. Der Startschuss für den klimafreundlichen Neubau im QNG-Standard ist bereits gefallen, indem erste bauvorbereitende Gründungsmaßnahmen ausgeführt wurden. Der Hochbau wird im Februar 2024 beginnen. Als zukünftiger Pächter und Betreiber wird die Charleston Holding, eines der wachstumsstärksten Unternehmen der Pflegewirtschaft in Deutschland, die moderne Einrichtung führen.

.

„Die exzellente innerstädtische Lage des Wohn- und Pflegezentrums entspricht unserem Verständnis und den Ergebnissen unserer Carestone-Trendstudie, dass altersgerechter Wohnraum nicht nur in absolut hoher Quantität benötigt wird, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft entstehen und als integrierter Teil des Quartiers ihren Bewohnern soziale Teilhabe ermöglichen muss. Das gelingt in Bad Schussenried optimal„, so Ralf Licht, Chief Development Officer der Carestone Gruppe.



Zudem leistet das in klimafreundlicher Bauweise geplante Wohn- und Pflegezentrum in Bad Schussenried einen wertvollen Beitrag zur ehrgeizigen Strategie, das eigene Portfolio nachhaltig auszurichten und klimafreundlich in Serie zu planen und zu bauen, wie auch zum Erreichen der anspruchsvollen nationalen wie globalen Klimaziele. „Die Carestone-Strategie passt hervorragend zu den von unserer Stadt verfolgten Zielen im Rahmen der sogenannten Cittaslow-Zertifizierung für lebenswerte Städte und unseres European Energy Award“, so Bad Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet.



Durch das zertifiziert klimafreundliche Bauen erfüllt der Bauherr für private Investoren zudem die Voraussetzungen für eine Förderung durch die Staatsbank KfW. „Wir erschließen auf diesem Wege den Käufern der stationären Pflegeapartments die Möglichkeit für Darlehen bis zu 150.000 Euro mit Zinsen unter zwei Prozent. In der Gesamtfinanzierung sind das dann Konditionen wie vor der Zinswende für ein wertstabiles und sinnstiftendes Investment„, sagt Sandro Pawils, Chief Sales Officer der Carestone Gruppe. „In Summe punktet der Neubau unter sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten maximal“, so Ralf Licht.



Das neue Wohn- und Pflegezentrum wird im KFN-QNG-PLUS-Effizienzstandard errichtet und durch das Bau-Institut für Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen GmbH (BIRN) zertifiziert. Die klimafreundliche Bauweise in diesem Projekt erstreckt sich konsequent von umweltfreundlichen Baumaterialien, beispielsweise für Fenster und Fußböden, über die Gebäudehülle bis hin zur Dachbegrünung.



Für die künftige Energieversorgung des Gebäudekomplexes setzt Carestone auf erneuerbare Energien durch Geothermie- und Photovoltaik-Technologien, welche in dieser Kombination besonders nachhaltig sind. Die eingesetzten Geothermiesysteme sind hocheffizient und fast klimaneutral, da die genutzte Erdwärme kaum CO2 verursacht und eine fast unerschöpfliche Energiequelle ist. „Mit Geothermie können große Projekte bis hin zu ganzen Quartieren ganzjährig mit Wärme versorgt werden - unabhängig von Wind oder Sonne", sagt Mark Uhmeier, Geschäftsleitung Projektmanagement/Bauabteilung.