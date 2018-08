Care Deutschland-Luxemburg zieht in den Sirius Business Park Bonn-Siemensstraße

Die Hilfsorganisation Care Deutschland-Luxemburg mietet ab dem 01.12.2018 für mindestens zehn Jahre Büroräume im Sirius Business Park Bonn-Siemensstraße an. Die Büroflächen mit insgesamt ca. 1.950 m² umfassen das halbe Erdgeschoss und den gesamten 1. Stock in der Siemensstraße 17 in Bonn. Die Sirius Real Estate lässt die Flächen nach Wunsch des neuen Mieters umbauen. Der Kontakt entstand durch den Makler BNP Paribas Real Estate Deutschland.

Der Sirius Business Park Bonn-Siemensstraße liegt in einem Gewerbegebiet im Nordwesten der Stadt und bietet eine Mischung aus Büro-, Lager- und Produktionsflächen. Die Sirius Facilities GmbH verwaltet den Gewerbepark in der Siemensstraße seit 2015. Direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt auch der Sirius Business Park Bonn-Dransdorf, den die Sirius Facilities bereits seit 2007 vermarktet.