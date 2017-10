Cardiofitness mietet neuen Flagship-Store in Pulheim

Die Cardiofitness GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Dyaco AG, bezieht kurzfristig seine neuen Räumlichkeiten in der Industriestraße 30 (Am Westufer 1), Pulheim. Cardiofitnessbetreibt bundesweit u. a. bereits Fachmärkte in Essen, München und Nürnberg. Bei der Eigentümerseite handelt es sich um einen privaten Investor.

Das angemietete Ladenlokal befindet sich im Erdgeschoss eines markanten Neubaus im Gewerbegebiet Pulheims. Das Objekt liegt unmittelbar an der viel befahrenen Venloer Straße. Die Mietfläche überzeugt insbesondere durch ihre riesige Schaufensterfront und hohen Decken. Die Eröffnung des neuen Flagship-Stores in Pulheim bei Köln findet am 04. November statt.



Vermittelnd und beratend tätig für die Carciofitness GmbH & Co. KG und die Eigentümerseite war das Team der Ladenvermietung des Maklerunternehmens Larbig & Mortag Immobilien GmbH.