Carbuna, Eneo und Kili Hörmann mieten Büros in Memmingen und Kempten

Die Gaukel Gewerbeimmobilien GmbH hat mehrere Büroflächen in Memmingen unf Kempten vermittelt.

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In der Büroimmobilie Karatasstraße 3a in Memmingen wurden zwei Mietverträge für das 1. Obergeschoss abgeschlossen: die Carbuna AG hat rund 202 m² Bürofläche sowie sechs Außenstellplätze angemietet, zudem sicherte sich die Eneo GmbH weitere 287 m² Bürofläche sowie zehn Stellplätze. Die Immobilie liegt im Gewerbegebiet Memmingen-Nord in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz A7/A96 und verfügt über moderne Ausstattungsmerkmale sowie flexible Nutzungsmöglichkeiten.



In Kempten sicherte sich die Kili Hörmann Creative GmbH eine Büroeinheit mit rund 107 m² im 1. Obergeschoss in der Salzstraße 40. Das Objekt befindet sich in zentraler Innenstadtlage in der Salzstraße, nur wenige Schritte von der Basilika St. Lorenz und der ZUM entfernt. Die Fläche eignet sich für unterschiedliche Büro- und Dienstleistungsnutzungen und überzeugt insbesondere durch ihre flexible Aufteilung sowie die sehr gute innerstädtische Erreichbarkeit. Mit dem Abschluss wurde die Grundlage für eine langfristige Nutzung am Standort geschaffen.