Captiva sichert sich Gesundheitszentrum in Chemnitz

Captiva hat die neunte Investition für den Spezial-AIF „Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 1“ durchgeführt und ein Gesundheitszentrum in Chemnitz erworben. „Das Objekt erfüllt somit alle Anforderungen an eine moderne und flexible Gesundheitsimmobilie: Sie liegt stadtnah, ist gut erreichbar und besitzt eine diversifizierte sowie symbiotische Mieterstruktur“ sagt Torben Neumann, Director Investment bei Captiva.

Das Gesundheitszentrum in Chemnitz, gelegen an der B173 zwischen den Stadtteilen Kassberg und Kapellenberg ist ein voll integriertes medizinisches Versorgungszentrum, bestehend aus sechs Gebäudeteilen. Kernstück des Gesundheitszentrum ist das ursprünglich 1846 erbaute und unter Denkmalschutz stehende Eckhaus, welches mit diversen modernen Bauten auf dem ca. 8.800 m² großen Grundstück ein Ensemble bildet.



Auf dem südlichen Grundstücksteil besteht zudem Potential für zukünftige Ergänzungsbauten. Die Gesamtnutzfläche beträgt rd. 9.300 m² und wird von 24 Mietern genutzt, die alle einen medizinischen Fokus haben. Der Hauptmieter an dem Standort ist die Reha Aktiv GmbH, die an dem Standort ihren Hauptsitz hat und seit 1993 im Bereich der Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik und des Sanitätsfachhandels tätig ist. Darüber sind u.a. Praxen für Radiologie, Orthopädie, HNO, Logopädie, Pulmologie und ein ambulantes OP-Zentrum am Standort ansässig.



Der Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 1 wird durch die IntReal Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service KVG betreut. Die Transaktionen wurden beratend durch Kanzlei Jebens Mensching PartG mbB (Legal & Tax) und Consulting Partners Hamburg (Technical) begleitet. Weitere Objekte im Portfolio des Fonds sind u.a. ein Ärztehaus in Frankfurt [wir berichteten], eine Fachklinik in Bad Aibling [wir berichteten] und eine Praxisklinik in Magdeburg [wir berichteten].