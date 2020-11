Der Asset Manager Captiva hat ein weiteres Ärztehaus für das Portfolio seines offenen Immobilien Spezial-AIFs Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 1 erworben. Mit der Investition in Hamburg und den weiteren in Verhandlung befindlichen Transaktionen nähert sich der Fonds seiner Vollinvestition. Laut des Investment Managers steht ein Folgeprodukt bereits in den Startlöchern.…

[…]